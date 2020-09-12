Александр КУЧЕР: «Коронавирус? Чувствую себя хорошо»

Наставник «Металла» - о своем состоянии

  • 12.09.2020 13:47
  • 135 просмотров
  • 0 комментариев
Александр КУЧЕР: «Коронавирус? Чувствую себя хорошо»
© ФК Металл. Александр Кучер

Главный тренер клуба Второй лиги «Металл» Александр Кучер, который ранее заразился коронавирусом, рассказал о своем состоянии:

«Я очень благодарен нашим болельщикам за поддержку и важные для меня слова! Хочу успокоить их: чувствую себя хорошо.

Надеюсь, вскоре вернусь к работе с командой непосредственно на поле. Пока же буду держать связь на расстоянии, благо сейчас средства коммуникации позволяют это делать».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металл

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности