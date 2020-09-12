Александр КУЧЕР: «Коронавирус? Чувствую себя хорошо»

Главный тренер клуба Второй лиги «Металл» Александр Кучер, который ранее заразился коронавирусом, рассказал о своем состоянии:

«Я очень благодарен нашим болельщикам за поддержку и важные для меня слова! Хочу успокоить их: чувствую себя хорошо.

Надеюсь, вскоре вернусь к работе с командой непосредственно на поле. Пока же буду держать связь на расстоянии, благо сейчас средства коммуникации позволяют это делать».