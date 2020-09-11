Коронавирус в Металле. Кучер и Призетко сдали положительные тесты

Главный тренер «Металла» Александр Кучер, а также его помощник Александр Призетко сдали положительные тесты на коронавирус.
По информации клубной пресс-службы, оба специалиста находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо – симптомов болезни у них нет. Вчерашнюю тренировку проводил ассистент главного тренера Юрий Ушмаев. Он же выведет «желто-синих» на ближайшую игру.
Отметим, что игроки и сотрудники «Металла» прошли плановое тестирование на коронавирус 9 сентября. Все футболисты здоровы и готовятся к матчу 2-го тура Второй лиги с одесским клубом «Реал Фарма», который сегодня пройдет на стадионе «Солнечный» в поселке Пятихатки и начнется в 17:00.
Источник — ФК Металл
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