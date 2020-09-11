Коронавирус в Металле. Кучер и Призетко сдали положительные тесты

Оба специалиста чувствуют себя хорошо, но находятся на самоизоляции

  • 11.09.2020 13:25
  • 554 просмотра
  • 1 комментарий
Коронавирус в Металле. Кучер и Призетко сдали положительные тесты
© ФК Металл. Александр Кучер

Главный тренер «Металла» Александр Кучер, а также его помощник Александр Призетко сдали положительные тесты на коронавирус.
 
По информации клубной пресс-службы, оба специалиста находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо – симптомов болезни у них нет. Вчерашнюю тренировку проводил ассистент главного тренера Юрий Ушмаев. Он же выведет «желто-синих» на ближайшую игру.
 
Отметим, что игроки и сотрудники «Металла» прошли плановое тестирование на коронавирус 9 сентября. Все футболисты здоровы и готовятся к матчу 2-го тура Второй лиги с одесским клубом «Реал Фарма», который сегодня пройдет на стадионе «Солнечный» в поселке Пятихатки и начнется в 17:00.

Металл – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — ФК Металл

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 11.09.2020 13:49
    -1
    Нв хер этот цирк. Прекращайте мучаться с этим футболом до того момента пока не найдут вакцину. Этот вирус будет у любой команды, которвя будет сдавать тесты два раза в неделю или раз. Он вездесущен и антисептик и маски не спасут от его пооникновения в организм
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