Коронавирус в Металле. Кучер и Призетко сдали положительные тесты

Главный тренер «Металла» Александр Кучер, а также его помощник Александр Призетко сдали положительные тесты на коронавирус.



По информации клубной пресс-службы, оба специалиста находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо – симптомов болезни у них нет. Вчерашнюю тренировку проводил ассистент главного тренера Юрий Ушмаев. Он же выведет «желто-синих» на ближайшую игру.



Отметим, что игроки и сотрудники «Металла» прошли плановое тестирование на коронавирус 9 сентября. Все футболисты здоровы и готовятся к матчу 2-го тура Второй лиги с одесским клубом «Реал Фарма», который сегодня пройдет на стадионе «Солнечный» в поселке Пятихатки и начнется в 17:00.

Металл – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция