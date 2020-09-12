ЛЕВЧЕНКО: «АЗ составит конкуренцию Аяксу в борьбе за чемпионство»

Специалист поделился своими мыслями об Эредивизи

  • 12.09.2020 13:39
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ЛЕВЧЕНКО: «АЗ составит конкуренцию Аяксу в борьбе за чемпионство»
© АЗ Алкмаар

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко назвал главных претендентов на победу в новом сезоне чемпионата Нидерландов. Фаворитом, как и ранее, является амстердамский «Аякс».

«Надеюсь, конкуренцию Аяксу составит АЗ, Фейеноорд с Диком Адвокатом и, возможно, Утрехт.

Аякс же является номером один. Даже притом, что они продали ведущих игроков. Все равно у них есть определенные ресурсы. Они купили нескольких игроков.

Но, надеюсь, другие команды будут подтягиваться и составят достойную конкуренцию», – сказал Левченко.

Отметим, упомянутый АЗ является соперником киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Встреча команд состоится 15 сентября.

Добавим, что чемпионат Нидерландов стартует сегодня, 12 сентября.

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Источник — Футбол 1/2/3

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