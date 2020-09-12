Мирча ЛУЧЕСКУ: «АЗ – очень сложный соперник»

Наставник «Динамо» - о следующем матче команды

  • 12.09.2020 13:06
  • 944 просмотра
  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «АЗ – очень сложный соперник»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями по поводу матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар», который состоится 15 сентября:

«АЗ – очень сильная и мощная команда. Не зря они фактически закончили чемпионат на первом месте вместе с «Аяксом». Проблем у них намного меньше, чем у нас.

Кроме того, они отменили завтрашнюю игру, но при этом они сыграли много контрольных матчей. Очень сложный соперник, к которому нужно очень хорошо подготовиться».

Вчера «Динамо» во втором туре УПЛ дома сыграло вничью 0:0 с «Десной».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.09.2020 14:07
    0
    Давай Мирча, сделай их как кротов.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 12.09.2020 14:05
    +1
    Звичайний матч після гри збірної.
    Ніякої ганьби ( по кацапськи позору).
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 12.09.2020 13:41
    0
    axylinam, 12.09.2020 13:32
    После вчерашнего позора с Десной, АЗ Алкмар вполне может оказаться непроходимым соперником,особенно если по полю ходить пешком
    В чем позор? В том что в Динамо практически все основные защитник травмированные? Или в том что 11 игроков Десны играли защитниками? Позор это когда в матче с колосом ставят пенальти пока шахтер не забьет хотя бы гол
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.09.2020 13:32
    -2
    После вчерашнего позора с Десной, АЗ Алкмар вполне может оказаться непроходимым соперником,особенно если по полю ходить пешком
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 12.09.2020 14:05
    +1
    Звичайний матч після гри збірної.
    Ніякої ганьби ( по кацапськи позору).
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.09.2020 14:07
    0
    Давай Мирча, сделай их как кротов.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 12.09.2020 13:41
    0
    axylinam, 12.09.2020 13:32
    После вчерашнего позора с Десной, АЗ Алкмар вполне может оказаться непроходимым соперником,особенно если по полю ходить пешком
    В чем позор? В том что в Динамо практически все основные защитник травмированные? Или в том что 11 игроков Десны играли защитниками? Позор это когда в матче с колосом ставят пенальти пока шахтер не забьет хотя бы гол
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности