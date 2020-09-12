Мирча ЛУЧЕСКУ: «АЗ – очень сложный соперник»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями по поводу матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «АЗ Алкмаар», который состоится 15 сентября:

«АЗ – очень сильная и мощная команда. Не зря они фактически закончили чемпионат на первом месте вместе с «Аяксом». Проблем у них намного меньше, чем у нас.

Кроме того, они отменили завтрашнюю игру, но при этом они сыграли много контрольных матчей. Очень сложный соперник, к которому нужно очень хорошо подготовиться».

Вчера «Динамо» во втором туре УПЛ дома сыграло вничью 0:0 с «Десной».