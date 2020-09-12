Агробизнес – Кристалл – 4:2. Видео голов и обзор матча

В матче 2 тура Первой лиги Украины «Агробизнес» из Волочиска на своем поле обыграл херсонский «Кристалл» со счетом 4:2.
Лучшие моменты матча Агробизнес - Кристалл Х
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Гагун (Агробизнес).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Семенюк (Агробизнес).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Семенина (Кристалл Х).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Глывый (Кристалл Х).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Гагун (Агробизнес).
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Источник — ФК Кристалл Херсон
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