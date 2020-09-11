Первая лига. Победы Агробизнеса и Металлиста-1925, ничья Нивы и Альянса

Сегодня тремя матчами стартовал второй тур Первой лиги Украины. «Агробизнес» в результативном матче обыграл «Кристалл», а «Металлист-1925» одержал выездную победу над «Николаевом».
Еще в одном матче «Нива» дома спаслась от поражения в матче с «Альянсом». В матче было сразу три удаления.
Первая лига. Второй тур
«Агробизнес» - «Кристалл» - 4:2
Голы: Гагун 33, 76, Семенюк 75, Черненко 88 (с пенальти) – Глывый 51, Семенина 59
«Нива» Тернополь – «Альянс» - 1:1
Голы: Вовченко 87 – Ярошенко 61 (с пенальти)
Удаления: Хохлов 44, Вовченко 87 – Пиднебенной, 44
«Николаев» - «Металлист-1925» - 1:2
Голы: Кушниренко 65 (с пенальти) – Шершень 44, Вентура 75 (с пенальти)
Источник — Sport.ua
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