2-й тур
Агробизнес
4:2
Кристалл Х
11.09.2020, FT

Первая лига. Победы Агробизнеса и Металлиста-1925, ничья Нивы и Альянса

Стартовал второй тур Первой лиги

  • 11.09.2020 19:38
  • 375 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Победы Агробизнеса и Металлиста-1925, ничья Нивы и Альянса
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Сегодня тремя матчами стартовал второй тур Первой лиги Украины. «Агробизнес» в результативном матче обыграл «Кристалл», а «Металлист-1925» одержал выездную победу над «Николаевом».

Еще в одном матче «Нива» дома спаслась от поражения в матче с «Альянсом». В матче было сразу три удаления.

Первая лига. Второй тур

«Агробизнес» - «Кристалл» - 4:2
Голы: Гагун 33, 76, Семенюк 75, Черненко 88 (с пенальти) – Глывый 51, Семенина 59

«Нива» Тернополь – «Альянс» - 1:1
Голы: Вовченко 87 – Ярошенко 61 (с пенальти)
Удаления: Хохлов 44, Вовченко 87 – Пиднебенной, 44

«Николаев» - «Металлист-1925» - 1:2
Голы: Кушниренко 65 (с пенальти) – Шершень 44, Вентура 75 (с пенальти)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Никлиевич
    online
      Андрей Никлиевич, 11.09.2020 20:05
    0
    Лукас с игры забил
    Ссылка
    Андрей Никлиевич
    online
      Андрей Никлиевич, 11.09.2020 20:05
    0
    Лукас с игры забил
    Ссылка
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