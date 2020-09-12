Николаев – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура Первой лиги Украины «Николаев» проиграл «Металлисту 1925».
Смотрите видео голов и обзор матча «Николаев» – «Металлист 1925» – 1:2.
Лучшие моменты матча Николаев - Металлист 1925
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Вентура (Металлист 1925).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Кушниренко (Николаев).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шершень (Металлист 1925).
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Источник — YouTube
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