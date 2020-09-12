Павел КСЕНЗ: «Мы способны обыграть Днепр-1»

Защитник «Олимпика» – о предстоящем матче

  • 12.09.2020 12:59
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Павел КСЕНЗ: «Мы способны обыграть Днепр-1»
© ФК Олимпик. Павел Ксенз

Правый защитник донецкого «Олимпика» Павел Ксенз поделился ожиданиями от матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Очень соскучились по матчам, потому что и до этого был карантин, и сейчас три недели паузы - многовато. Но было время подготовиться, думаю, должны выйти в этой игре с Днепром и показать, к чему мы готовились.

Днепр усилился, у них ушли игроки и пришли новые люди. Команда молодая, амбициозная. Но все в наших ногах, наших руках и в наших силах. Думаю, мы способны обыграть их», - сказал Ксенз.

Матч между «Днепром-1» и «Олимпиком» состоится 12 августа. Начало поединка – в 14:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности