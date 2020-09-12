Павел КСЕНЗ: «Мы способны обыграть Днепр-1»

Правый защитник донецкого «Олимпика» Павел Ксенз поделился ожиданиями от матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Очень соскучились по матчам, потому что и до этого был карантин, и сейчас три недели паузы - многовато. Но было время подготовиться, думаю, должны выйти в этой игре с Днепром и показать, к чему мы готовились.

Днепр усилился, у них ушли игроки и пришли новые люди. Команда молодая, амбициозная. Но все в наших ногах, наших руках и в наших силах. Думаю, мы способны обыграть их», - сказал Ксенз.

Матч между «Днепром-1» и «Олимпиком» состоится 12 августа. Начало поединка – в 14:00.