Балканы – Николаев-2 – 4:0. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура Второй лиги Украины «Б» «Балканы» одержали разгромную победу, забив 4 голов в ворота «Николаева-2».
Лучшие моменты матча Балканы - Николаев-2
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Платунов (Балканы).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Пархоменко (Балканы).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Пархоменко (Балканы).
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Источник — Sport.ua
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