По 6 голов за матч. Металл и Кривбасс нокаутировали соперников

Стартовал 2-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 11 сентября, состоялись 4 матча.

«Металл» и «Кривбасс» нокаутировали соперников, забив по 6 голов в ворота «Реала Фармы» и «Никополя» соответственно.

У харьковской команды по 2 гола забили Руслан Фомин и Владислав Нехтий.

Лучшим у клуба из Кривого Рога стал Андрей Григорик, сделавший хет-трик.

Отметим также дубль опытного 37-летнего Адриана Пуканыча в матче «Ужгорода» против «Диназа».

Вторая лига Украины. 2-й тур

«Балканы» Заря – «Николаев-2» – 4:0

Голы: Пархоменко, 13, 30, Мочевинский, 16, Платунов, 33.

«Кривбасс» Кривой Рог – «Никополь» – 6:1

Голы: Григорик, 22, 26 (пен), 44, Берко, 33, Бука, 60, Черний, 81 – Заименко, 73 (автогол).

«Металл» Харьков – «Реал Фарма» Одесса – 6:0

Голы: Фомин, 19, 49, Нехтий, 52, 54, Рязанцев, 78, Давыдов, 90.

«Ужгород» – «Диназ» Вышгород – 2:1

Голы: Пуканыч, 4, 72 – Марченко, 89 (пен).

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B