По 6 голов за матч. Металл и Кривбасс нокаутировали соперников

Стартовал 2-й тур Второй лиги чемпионата Украины. Сегодня, 11 сентября, состоялись 4 матча.
«Металл» и «Кривбасс» нокаутировали соперников, забив по 6 голов в ворота «Реала Фармы» и «Никополя» соответственно.
У харьковской команды по 2 гола забили Руслан Фомин и Владислав Нехтий.
Лучшим у клуба из Кривого Рога стал Андрей Григорик, сделавший хет-трик.
Отметим также дубль опытного 37-летнего Адриана Пуканыча в матче «Ужгорода» против «Диназа».
Вторая лига Украины. 2-й тур
«Балканы» Заря – «Николаев-2» – 4:0
Голы: Пархоменко, 13, 30, Мочевинский, 16, Платунов, 33.
«Кривбасс» Кривой Рог – «Никополь» – 6:1
Голы: Григорик, 22, 26 (пен), 44, Берко, 33, Бука, 60, Черний, 81 – Заименко, 73 (автогол).
«Металл» Харьков – «Реал Фарма» Одесса – 6:0
Голы: Фомин, 19, 49, Нехтий, 52, 54, Рязанцев, 78, Давыдов, 90.
«Ужгород» – «Диназ» Вышгород – 2:1
Голы: Пуканыч, 4, 72 – Марченко, 89 (пен).
Источник — Sport.ua
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