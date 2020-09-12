ЛЕВЧЕНКО: «Аякс изъявил желание допустить на арену 15 тысяч человек»

Специалист рассказал о ситуации в Нидерландах, где на матчи чемпионата пустят зрителей

  • 12.09.2020 12:25
  • 51 просмотр
  • 0 комментариев
ЛЕВЧЕНКО: «Аякс изъявил желание допустить на арену 15 тысяч человек»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко раскрыл детали старта нового сезона чемпионата Нидерландов. Первые матчи Эредевизи пройдут со зрителями на трибунах.

«Еще несколько недель назад клубы думали, что все игры будут проходить при пустых трибунах. Но Федерация при поддержке Министерства здравоохранения приняла решение, что первые четыре игры пройдут в тестовой фазе, и определенное количество зрителей будет допущено на стадионы.

К примеру, Аякс изъявил желание допустить на арену 15 тысяч человек. Думаю, это неплохие показатели при вместимости в 55 тысяч. Но опять-таки, это все будет происходить при соблюдении всех мер предосторожности, ношении масок. Если тестовая фаза пройдет нормально, то число зрителей на трибунах будут увеличивать», – сказал Левченко.

Отметим, что чемпионат Нидерландов стартует сегодня, 12 сентября. Ранее сообщалось, что АЗ удалось перенести матч чемпионата Нидерландов накануне игры с «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности