ЛЕВЧЕНКО: «Аякс изъявил желание допустить на арену 15 тысяч человек»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко раскрыл детали старта нового сезона чемпионата Нидерландов. Первые матчи Эредевизи пройдут со зрителями на трибунах.

«Еще несколько недель назад клубы думали, что все игры будут проходить при пустых трибунах. Но Федерация при поддержке Министерства здравоохранения приняла решение, что первые четыре игры пройдут в тестовой фазе, и определенное количество зрителей будет допущено на стадионы.

К примеру, Аякс изъявил желание допустить на арену 15 тысяч человек. Думаю, это неплохие показатели при вместимости в 55 тысяч. Но опять-таки, это все будет происходить при соблюдении всех мер предосторожности, ношении масок. Если тестовая фаза пройдет нормально, то число зрителей на трибунах будут увеличивать», – сказал Левченко.

Отметим, что чемпионат Нидерландов стартует сегодня, 12 сентября. Ранее сообщалось, что АЗ удалось перенести матч чемпионата Нидерландов накануне игры с «Динамо».