АЗ удалось перенести матч чемпионата Нидерландов накануне игры с Динамо

«АЗ Алкмаар» удалось добиться переноса игры первого тура чемпионата Нидерландов. 12 сентября команда должна была сыграть с «Утрехтом».
Представители «АЗ» обратились к руководству лиги перенести матч на позднюю дату, чтобы получить больше времени для подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов против «Динамо».
Напомним, что матч Матч «Динамо» - «АЗ» состоится во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский», начало - в 20:00.
Ранее сообщалось, что матч «Динамо» - «АЗ» обслужит бригада арбитров из Израиля.
Источник — Twitter
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