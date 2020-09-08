АЗ удалось перенести матч чемпионата Нидерландов накануне игры с Динамо

«АЗ Алкмаар» удалось добиться переноса игры первого тура чемпионата Нидерландов. 12 сентября команда должна была сыграть с «Утрехтом».

Представители «АЗ» обратились к руководству лиги перенести матч на позднюю дату, чтобы получить больше времени для подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов против «Динамо».

Напомним, что матч Матч «Динамо» - «АЗ» состоится во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский», начало - в 20:00.

Ранее сообщалось, что матч «Динамо» - «АЗ» обслужит бригада арбитров из Израиля.