АЗ удалось перенести матч чемпионата Нидерландов накануне игры с Динамо

Соперник киевлян перед матчем Лиги чемпионов получит больше дней отдыха

  • 08.09.2020 04:10
  • 1259 просмотров
  • 2 комментария
АЗ удалось перенести матч чемпионата Нидерландов накануне игры с Динамо

«АЗ Алкмаар» удалось добиться переноса игры первого тура чемпионата Нидерландов. 12 сентября команда должна была сыграть с «Утрехтом».

Представители «АЗ» обратились к руководству лиги перенести матч на позднюю дату, чтобы получить больше времени для подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов против «Динамо».

Напомним, что матч Матч «Динамо» - «АЗ» состоится во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский», начало - в 20:00.

Ранее сообщалось, что матч «Динамо» - «АЗ» обслужит бригада арбитров из Израиля.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    mah
      mah, 08.09.2020 06:59
    -1
    dgurkis, 08.09.2020 06:10
    Ми не боємося отих наркотичних педрил! Перемога буде за нами!
    Да, да. Особливо за вами буде перемога. Вся надія на "dgurkis".
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 08.09.2020 06:10
    0
    Ми не боємося отих наркотичних педрил! Перемога буде за нами!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 08.09.2020 06:10
    0
    Ми не боємося отих наркотичних педрил! Перемога буде за нами!
    Ссылка
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