Матч Динамо - АЗ обслужит бригада арбитров из Израиля

Матч состоится 15-го сентября

  • 07.09.2020 19:53
  • 1117 просмотров
  • 18 комментариев
Матч Динамо - АЗ обслужит бригада арбитров из Израиля
© fcdynamo.kiev.ua

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» - АЗ Алкмаар обслужит израильская бригада судей во главе с 39-летним Орелом Гринфельдом.

Киевляне ранее не играли при судействе этого арбитра.

С украинскими командами встречался несколько раз - в частности, работал на квалификационном поединке Лиги Европы сезона 2016/17 «Ворскла» - «Локомотива» (2:3) и на матче группового этапа Лиги Европы того же сезона «Манчестер Юнайтед» - «Заря» (1:0). Также Гринфельд судил товарищеский матч сборной Украины с Кипром в марте 2016 года (победа украинцев 1:0) и квалификационную игру к Евро-2013 молодежной сборной Украины против Мальты (5:1).

Матч «Динамо» - «АЗ» состоится во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский», начало - в 20:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 20:49
    0
    А судья в Умане был)))?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.09.2020 20:46
    +2
    99,9%,що цей дибіл Олег Тимофеюк і Форевка той самий персонаж.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:43
    0
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:40
    У Шахтёра всё ок как было, есть и всегда будет, ты лучше молись чтобы позорнамо прошло ноунейма АЗ, а вот потом если попадутся реальные три гранда мне очень будет забавно за вами днорями наблюдать, хотя вы дальше начальной стадии не уйдёте, позорники
    Лучше следи, как сепарня днонецкая будет устанавливать очередные рекорды по разгромным поражениям в еврокубках
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:40
    -4
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:37
    Днонецкие боевики просто с ума сходят. Ваша команда превратилась в говно, которое унижает даже Олимпик
    У Шахтёра всё ок как было, есть и всегда будет, ты лучше молись чтобы позорнамо прошло ноунейма АЗ, а вот потом если попадутся реальные три гранда мне очень будет забавно за вами днорями наблюдать, хотя вы дальше начальной стадии не уйдёте, позорники
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:37
    +1
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:34
    Для фанатов дырканамо любой ноунейм это гранд) Интер уровень АЗ, это же нужно было такое ляпнуть
    Аякс - уровень Интера?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:37
    0
    Днонецкие боевики просто с ума сходят. Ваша команда превратилась в говно, которое унижает даже Олимпик
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.09.2020 20:35
    +2
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:34
    Для фанатов дырканамо любой ноунейм это гранд) Интер уровень АЗ, это же нужно было такое ляпнуть
    я нейтрально отношусь ко всем этим спорам, иногда даже с улыбкой. Но сравнить интер с аз для меня это странно немножко.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:34
    -3
    pricolist, 07.09.2020 20:32
    как всегда не обошлось без сравнения шахтера с динамо) но по каким критериям вы определили, что интер одного уровня с аз? например, трансферная стоимость игроков интера в 6+ раз больше, чем футболистов аз
    Для фанатов дырканамо любой ноунейм это гранд) Интер уровень АЗ, это же нужно было такое ляпнуть
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.09.2020 20:32
    -2
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:23
    АЗ - это команда, которая набрала столько же очков, скотлько и чемпион Нидерландов-Аякс. Команда примерно одного уровня с Интером. Посмотрим, кто чего стоит
    как всегда не обошлось без сравнения шахтера с динамо) но по каким критериям вы определили, что интер одного уровня с аз? например, трансферная стоимость игроков интера в 6+ раз больше, чем футболистов аз
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 07.09.2020 20:32
    +2
    Удачи Лучу и Динамо Киев!
    Пусть горят пердаки ультрас!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:30
    -5
    0-7, 07.09.2020 20:29
    Олег , соси у чеченцев-освободителей , у вас в днр-е это единственный шанс сделать карьеру и прокормить своего вечно юного-13 мужа
    Я там не живу, а ты не отвлекайся кастрюляголовый, чеши прыгать.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:29
    +2
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:25
    Одного уровня с Интером? Кастрюляголовый, бросай курить, лучше прыгай ещё чаще.
    Олег , соси у чеченцев-освободителей , у вас в днр-е это единственный шанс сделать карьеру и прокормить своего вечно юного-13 мужа
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:28
    -5
    0-7, 07.09.2020 20:26
    Динамо славно трахнуло шахтер(даунецк-бомжи) , которых перед этим изумительно трахнул Интер.
    Так что завали е.б.а.л.о.
    Шахтёр уже который год имеет твою дырку, забейся в угол и молчи позорник. А вообще ещё больше ставьте поезда и может ещё когда-нибудь повезёт.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:26
    +1
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:21
    Топ уроверь для дырканано, во будет прикол, если они этих не пройдут.
    Динамо славно трахнуло шахтер(даунецк-бомжи) , которых перед этим изумительно трахнул Интер.
    Так что завали е.б.а.л.о.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:25
    -6
    Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:23
    АЗ - это команда, которая набрала столько же очков, скотлько и чемпион Нидерландов-Аякс. Команда примерно одного уровня с Интером. Посмотрим, кто чего стоит
    Одного уровня с Интером? Кастрюляголовый, бросай курить, лучше прыгай ещё чаще.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:23
    0
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:21
    Топ уроверь для дырканано, во будет прикол, если они этих не пройдут.
    АЗ - это команда, которая набрала столько же очков, скотлько и чемпион Нидерландов-Аякс. Команда примерно одного уровня с Интером. Посмотрим, кто чего стоит
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:21
    -7
    Топ уроверь для дырканано, во будет прикол, если они этих не пройдут.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.09.2020 20:14
    -6
    Суркіс підкине парочку шекелів своїм чи зажлобиться?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.09.2020 20:46
    +2
    99,9%,що цей дибіл Олег Тимофеюк і Форевка той самий персонаж.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.09.2020 20:35
    +2
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:34
    Для фанатов дырканамо любой ноунейм это гранд) Интер уровень АЗ, это же нужно было такое ляпнуть
    я нейтрально отношусь ко всем этим спорам, иногда даже с улыбкой. Но сравнить интер с аз для меня это странно немножко.
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 07.09.2020 20:32
    +2
    Удачи Лучу и Динамо Киев!
    Пусть горят пердаки ультрас!!!
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:29
    +2
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:25
    Одного уровня с Интером? Кастрюляголовый, бросай курить, лучше прыгай ещё чаще.
    Олег , соси у чеченцев-освободителей , у вас в днр-е это единственный шанс сделать карьеру и прокормить своего вечно юного-13 мужа
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:37
    +1
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:34
    Для фанатов дырканамо любой ноунейм это гранд) Интер уровень АЗ, это же нужно было такое ляпнуть
    Аякс - уровень Интера?
    Ссылка
    0-7
      0-7, 07.09.2020 20:26
    +1
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:21
    Топ уроверь для дырканано, во будет прикол, если они этих не пройдут.
    Динамо славно трахнуло шахтер(даунецк-бомжи) , которых перед этим изумительно трахнул Интер.
    Так что завали е.б.а.л.о.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 20:49
    0
    А судья в Умане был)))?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:43
    0
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:40
    У Шахтёра всё ок как было, есть и всегда будет, ты лучше молись чтобы позорнамо прошло ноунейма АЗ, а вот потом если попадутся реальные три гранда мне очень будет забавно за вами днорями наблюдать, хотя вы дальше начальной стадии не уйдёте, позорники
    Лучше следи, как сепарня днонецкая будет устанавливать очередные рекорды по разгромным поражениям в еврокубках
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:37
    0
    Днонецкие боевики просто с ума сходят. Ваша команда превратилась в говно, которое унижает даже Олимпик
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 07.09.2020 20:23
    0
    Олег Тимофеюк, 07.09.2020 20:21
    Топ уроверь для дырканано, во будет прикол, если они этих не пройдут.
    АЗ - это команда, которая набрала столько же очков, скотлько и чемпион Нидерландов-Аякс. Команда примерно одного уровня с Интером. Посмотрим, кто чего стоит
    Ссылка
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