Матч Динамо - АЗ обслужит бригада арбитров из Израиля

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» - АЗ Алкмаар обслужит израильская бригада судей во главе с 39-летним Орелом Гринфельдом.
Киевляне ранее не играли при судействе этого арбитра.
С украинскими командами встречался несколько раз - в частности, работал на квалификационном поединке Лиги Европы сезона 2016/17 «Ворскла» - «Локомотива» (2:3) и на матче группового этапа Лиги Европы того же сезона «Манчестер Юнайтед» - «Заря» (1:0). Также Гринфельд судил товарищеский матч сборной Украины с Кипром в марте 2016 года (победа украинцев 1:0) и квалификационную игру к Евро-2013 молодежной сборной Украины против Мальты (5:1).
Матч «Динамо» - «АЗ» состоится во вторник, 15 сентября, на НСК «Олимпийский», начало - в 20:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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Пусть горят пердаки ультрас!!!
Так что завали е.б.а.л.о.
Так что завали е.б.а.л.о.
Пусть горят пердаки ультрас!!!
Так что завали е.б.а.л.о.
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