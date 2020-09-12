Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Если несколько человек заболело, нужно проводить матч»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.
«Я соглашусь с мнением большинства. Если несколько человек заболело в команде, нужно все равно проводить матч. Это не критично.
Заявка у каждого клуба достаточно большая. Думою, не будет проблем провести матч без одного-двух футболистов», - сказал Лавриненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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