В воскресенье, 13-го сентября, состоится матч первого тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Эвертон».
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Тоттенхэм» – «Эвертон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Тоттенхэм» – «Эвертон» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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