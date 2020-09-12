Филипп БУДКОВСКИЙ: «При Луческу Динамо играет по-другому»

Форвард «Десны» – о ничьей с киевлянами

  • 12.09.2020 10:10
  • 1445 просмотров
  • 2 комментария
Филипп БУДКОВСКИЙ: «При Луческу Динамо играет по-другому»
© Ua-Футбол. Филипп Будковский

Нападающий «Десны» Филипп Будковский прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (0:0) в матче второго тура украинской Премьер-лиги. В черниговском клубе рады завоеванному очку.

«Сейчас ничья с Динамо – приятный результат для нас. Мы могли и забить, и пропустить. Рады, что увозим очко из Киева.

При Луческу Динамо начало играть по-другому. Команда довольно хорошо держит мяч, создает моменты. Думаю, у них хорошие шансы в этом чемпионате.

Ближе к концу мы немного подустали. Мы больше оборонялись, а Динамо – держало мяч. Пытались выбегать в контратаки, но где-то не получалось. Для нас был тяжелый матч», – сказал Будковский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.09.2020 11:11
    0
    axylinam, 12.09.2020 11:05
    Вчера с Десной Динамо играло также бездарно как и при Михайличенко
    При Михайличенко просто бегали, с приходом Луческу появилась осознанность, разум в действиях.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.09.2020 11:05
    0
    Вчера с Десной Динамо играло также бездарно как и при Михайличенко
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.09.2020 11:11
    0
    axylinam, 12.09.2020 11:05
    Вчера с Десной Динамо играло также бездарно как и при Михайличенко
    При Михайличенко просто бегали, с приходом Луческу появилась осознанность, разум в действиях.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.09.2020 11:05
    0
    Вчера с Десной Динамо играло также бездарно как и при Михайличенко
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности