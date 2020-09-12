Филипп БУДКОВСКИЙ: «При Луческу Динамо играет по-другому»

Нападающий «Десны» Филипп Будковский прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (0:0) в матче второго тура украинской Премьер-лиги. В черниговском клубе рады завоеванному очку.

«Сейчас ничья с Динамо – приятный результат для нас. Мы могли и забить, и пропустить. Рады, что увозим очко из Киева.

При Луческу Динамо начало играть по-другому. Команда довольно хорошо держит мяч, создает моменты. Думаю, у них хорошие шансы в этом чемпионате.

Ближе к концу мы немного подустали. Мы больше оборонялись, а Динамо – держало мяч. Пытались выбегать в контратаки, но где-то не получалось. Для нас был тяжелый матч», – сказал Будковский.