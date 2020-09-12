Нива Тр – Альянс – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура Первой лиги Украины «Нива» Тернополь и «Альянс» сыграли вничью.
Смотрите видео голов и обзор матча «Нива» Тернополь – «Альянс» – 1:1.
Лучшие моменты матча Нива Т - Альянс
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Ярошенко (Альянс).
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Источник — YouTube
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