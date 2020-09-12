Оболонь – Прикарпатье – 4:1. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура Первой лиги Украины «Оболонь» выиграла у «Прикарпатья».
Смотрите видео голов и обзор матча «Оболонь» – «Прикарпатье» – 4:1.
Лучшие моменты матча Оболонь - Прикарпатье
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Майданевич (Оболонь).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Билый (Оболонь).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Медынский (Оболонь).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Бровченко (Оболонь).
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Источник — YouTube
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