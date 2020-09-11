2-й тур
Оболонь
4:1
Прикарпатье
11.09.2020, FT

Оболонь разгромила Прикарпатье, Волынь и Черноморец взяли по одному очку

Сегодня, 11 сентября, прошли матчи 2-го тура Первой лиги

  • 11.09.2020 21:02
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Оболонь разгромила Прикарпатье, Волынь и Черноморец взяли по одному очку
© ФК Оболонь

Сегодня, 11 сентября, прошли матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Оболонь» разгромила «Прикарпатье» (4:1), а «Волынь» и «Черноморец» взяли взяли в своих поединках по одному очку.

Их матчи против «ВПК-Агро» и «Горняка-Спорт» соответственно завершились вничью со счетом 1:1.

Первая лига Украины. 2-й тур

«Oболонь» Киев – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 4:1

Голы: Мединский, 58, Бровченко, 60, Белый, 73, Майданевич, 86 – Сикач, 52.

«ВПК-Агро» Шевченковка – «Волынь» Луцк – 1:1

Голы: Будняк, 51 – Хомченко, 25.

«Черноморец» Одесса – «Горняк-Спорт» Горишни Плавни – 1:1

Голы: Лиховидько, 82 – Твердохлиб, 80.

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник — Sport.ua

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