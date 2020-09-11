Оболонь разгромила Прикарпатье, Волынь и Черноморец взяли по одному очку

Сегодня, 11 сентября, прошли матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Оболонь» разгромила «Прикарпатье» (4:1), а «Волынь» и «Черноморец» взяли взяли в своих поединках по одному очку.
Их матчи против «ВПК-Агро» и «Горняка-Спорт» соответственно завершились вничью со счетом 1:1.
Первая лига Украины. 2-й тур
«Oболонь» Киев – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 4:1
Голы: Мединский, 58, Бровченко, 60, Белый, 73, Майданевич, 86 – Сикач, 52.
«ВПК-Агро» Шевченковка – «Волынь» Луцк – 1:1
Голы: Будняк, 51 – Хомченко, 25.
«Черноморец» Одесса – «Горняк-Спорт» Горишни Плавни – 1:1
Голы: Лиховидько, 82 – Твердохлиб, 80.
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.