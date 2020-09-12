Черноморец – Горняк-Спорт – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура Первой лиги Украины «Черноморец» и «Горняк-Спорт» сыграли вничью.
Смотрите видео голов и обзор матча «Черноморец» – «Горняк-Спорт» – 1:1.
Голы: Лиховидько, 82 – Твердохлеб, 80.
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Источник — YouTube
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