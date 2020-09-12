В субботу, 12-го сентября, состоится матч первого тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» будет принимать «Ньюкасл».
Поединок пройдет на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Вест Хэм» – «Ньюкасл». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Вест Хэм» – «Ньюкасл» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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