ЛУЧЕСКУ: «Раньше выбыли Попов и Бурда. А теперь надолго потеряли Тымчика»

Главный тренер «Динамо» после игры с «Десной» посетовал на травмы игроков

  • 12.09.2020 00:16
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  • 1 комментарий
ЛУЧЕСКУ: «Раньше выбыли Попов и Бурда. А теперь надолго потеряли Тымчика»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничейный матч против черниговской «Десны» (0:0) во 2-м туре УПЛ:

«Сложная игра против организованной, крепкой команды. Нам было сложно. Но мы создали много моментов. Мы должны были их реализовывать и выигрывать матч. Чего-то не хватило впереди. 

Соперник умело профессионально прерывал игру, действовал, играя на ничью. Много было пауз. И, естественно, нервничали наши игроки в том числе из-за этого. Мы играли против крепкой, организованной команды.

Нет, мы не думали про игру против АЗ. Ребята хотели и желали эту победу. Я их похвалил за то, как они бились и искали эту победу. Но очень сложно играть против такой команды.

Еще и на этой неделе потеряли двух игроков, центральных защитников Попова и Бурду. А сегодня потеряли еще и Тымчика, похоже, что на длительное время. Это не добавляет позитивных эмоций.

Матч с АЗ? Мы двигаемся дальше. Завтра собираемся утром. Те, кто играл, пройдут восстановление, кто не играл – будет тренировка. Попробуем сделать команду из тех игроков, которые есть, которые вернулись после травм. Потому что и эти травмы нас сбили, и вызовы в сборные не сыграли на руку нам».

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 12.09.2020 00:24
    -1
    ну ты же его поставил в старт после двух подряд игр за сборную, ещё и жалуется.
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