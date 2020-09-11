Андрей ГИТЧЕНКО: «Всю неделю готовились к матчу с Динамо»

Сегодня «Десна» во втором туре УПЛ на выезде сыграла ничью 0:0 с «Динамо». Защитник «Десны» Андрей Гитченко поделился впечатлениями от матча:

«Каждый сделал свою работу. Всю неделю готовились к матчу с «Динамо», вот и результат. Во втором тайме у нас игра немного не получилась, но первую половину матча можно занести в актив.

Переход на игру в три защитника? Мы часто варьируем тактику, иногда подстраиваемся под соперника.

В конце первого тайма пропустили два момента после стандартов, была штанга. Смотрели уже на время, чтобы прийти в раздевалку и думать, что делать дальше.

Моя связка с Таммом? Все хорошо. У нас отличное взаимопонимание».