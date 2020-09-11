Андрей ГИТЧЕНКО: «Всю неделю готовились к матчу с Динамо»

Защитник «Десны» - о ничей в матче с «Динамо»

  • 11.09.2020 21:52
  • 438 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ГИТЧЕНКО: «Всю неделю готовились к матчу с Динамо»
© ФК Десна. Андрей Гитченко

Сегодня «Десна» во втором туре УПЛ на выезде сыграла ничью 0:0 с «Динамо». Защитник «Десны» Андрей Гитченко поделился впечатлениями от матча:

«Каждый сделал свою работу. Всю неделю готовились к матчу с «Динамо», вот и результат. Во втором тайме у нас игра немного не получилась, но первую половину матча можно занести в актив.

Переход на игру в три защитника? Мы часто варьируем тактику, иногда подстраиваемся под соперника.

В конце первого тайма пропустили два момента после стандартов, была штанга. Смотрели уже на время, чтобы прийти в раздевалку и думать, что делать дальше.

Моя связка с Таммом? Все хорошо. У нас отличное взаимопонимание».

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Источник — FootballHub

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 22:12
    -1
    Браво ребята, удачи вам в ЧУ и Еврокубках.
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    u6464u
    online
      u6464u, 11.09.2020 22:08
    -1
    Андрюха ты лучший игрок команды в данном матче,красава.
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