Александр РЯБОКОНЬ: «Позитивный результат. Ребята справились с работой»

Наставник «Десны» - о матче против «Динамо»

  • 11.09.2020 21:35
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  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Позитивный результат. Ребята справились с работой»
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр рябоконь прокомментировал ничью 0:0 с «Динамо» во втором туре УПЛ:

«Мы очень давно не играли на ноль в обороне, пропускали буквально в каждом матче, хотя и забивали. Сегодня нулевая ничья, хотя хозяева не довольны. Для нас же ничья на выезде - позитивный результат. Тем более такой командой, как «Динамо».

В защите у нас были некоторые проблемы, травму получил Имереков. Но если мы не пропустили, ребята справились со своей работой. В матчах с сильными соперниками мы чаще всего мы играем с тремя центрбеками.

Арвеладзе заболел, у Имерекова травма колена, у Мудрыка дала о себе знать старая травма, хотя мы его наигрывали, он должен был играть в основе. Но перед матчем стало известно, что он не сможет играть. На фоне соперника мы выглядели немного тяжеловато. Не хватало скорости, у футболистов был рваный ритм.

Филиппов играл почти без мяча? Он много двигался, но ему было тяжело. Соперник уделил ему много внимания. Готовы ли мы играть по два матча в неделю? На каждую позицию у нас есть дублеры. Думаю, что такой ритм мы выдержим. Глобальных задач на сезон у нас нет, однако хочется сделать шаг вперед и побороться за пьедестал».

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Источник — FootballHub

(15 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 22:14
    0
    Шикарный тренер, только удачи!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 22:14
    0
    Шикарный тренер, только удачи!
    Ссылка
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