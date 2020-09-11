Игрок Гента: «Были шокированы словами Яремчука»

Алессио Кастро-Монтес недоволен высказываниями украинского форварда

  • 11.09.2020 21:20
  • 2173 просмотра
  • 1 комментарий
Игрок Гента: «Были шокированы словами Яремчука»
© ФК Гент. Роман Яремчук

Защитник «Гента» Алессио Кастро-Монтес признался, что ему не понравилась критика игры команды со стороны украинского форварда Романа Яремчука:

«Мы были шокированы его словами. Он не тот, кого мы часто слышим в раздевалке, и кто будет переворачивать все с ног на голову.

То, что он сказал, немного прокрадывалось в раздевалку, но было слишком грубо и немного неправильно произнесено. Я могу понять суть его сообщения. Он тот, кто в основном полагается на свои атакующие навыки. Я согласен, что мы играли слишком оборонительно.

Но эта победа была приоритетом номер один. Надеюсь, в будущем, по мере того, как мы будем набирать все больше очков, эта проблема будет решена».

Напомним, слова Яремчука стали причиной его конфликта с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Однако украинец уже успел помириться с наставником команды.

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(8 голосов)

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Комментарии
    StrikeX
    online
      StrikeX, 11.09.2020 21:34
    +1
    ось до речі Яремчук і поза заявкою на Ейпен... От вам і тренер "не мстивий".
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 11.09.2020 21:34
    +1
    ось до речі Яремчук і поза заявкою на Ейпен... От вам і тренер "не мстивий".
    Ссылка
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