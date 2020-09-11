Игрок Гента: «Были шокированы словами Яремчука»

Защитник «Гента» Алессио Кастро-Монтес признался, что ему не понравилась критика игры команды со стороны украинского форварда Романа Яремчука:

«Мы были шокированы его словами. Он не тот, кого мы часто слышим в раздевалке, и кто будет переворачивать все с ног на голову.

То, что он сказал, немного прокрадывалось в раздевалку, но было слишком грубо и немного неправильно произнесено. Я могу понять суть его сообщения. Он тот, кто в основном полагается на свои атакующие навыки. Я согласен, что мы играли слишком оборонительно.

Но эта победа была приоритетом номер один. Надеюсь, в будущем, по мере того, как мы будем набирать все больше очков, эта проблема будет решена».

Напомним, слова Яремчука стали причиной его конфликта с главным тренером «Гента» Ласло Белени. Однако украинец уже успел помириться с наставником команды.