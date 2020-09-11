ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ арендовал Флоренци

ПСЖ официально сообщил о том, что клуб арендовал на один год защитника «Ромы» Алессандро Флоренци.
Стоимость аренды – 1 миллион евро. Также у ПСЖ есть право выкупить Флоренци летом 2021 года за 9 миллионов евро.
Вторую половину прошлого сезона Флоренци провел в аренде в «Валенсии», за которую провел 14 матчей во всех турнирах.
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Источник — ФК ПСЖ
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