Флоренци близок к переходу в ПСЖ

Французский ПСЖ близок к подписанию 29-летнего правого защитника «Ромы» и сборной Италии Алессандро Флоренци.
Парижане арендуют Флоренци с правом выкупа. Итальянец заменит в Париже Тома Менье, который перебрался в дортмундскую «Боруссию».
Отметим, что в прошлом сезоне Флоренци провел 32 матча во всех турнирах, отметился одним ассистом.
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Источник — Football-Italia
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