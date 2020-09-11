Динамо - Десна: Тымчик, Цыганков и Супряга - в основе киевлян на матч УПЛ

Стали известы составы на топ-матч 2-го тура

  • 11.09.2020 18:05
  • 1963 просмотра
  • 12 комментариев
Динамо - Десна: Тымчик, Цыганков и Супряга - в основе киевлян на матч УПЛ
© twitter.com/dynamokyiv

Второй тур УПЛ откроет матч «Динамо» - «Десна». Старт встречи в 19:00.

Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга

В запасе: Бойко, Забарный, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Родригеш, Соль

Десна: Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Домбровский, Огиря, Картушов, Мостовой, Калитвинцев, Будковский, Филиппов

В запасе: Литовка, Ермаков, Старенький, Шевцов, Тотовицкий, Гуцуляк, Западня, Хлебас, Дегтярев

Матч можно будет в прямом эфире посмотреть на Sport.ua

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 11.09.2020 18:26
    0
    Девять украинцев в составе. А днонецкие уже тут как тут. Устройтесь на работу в своем обрыганом ордло, нищеброды. Почитал комментарии, вы тут целый день сидите. Правду говорят, что днонецкие - это бездельники и самые бесполезные люди
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 18:25
    -2
    Shara, 11.09.2020 18:23
    Динаму?
    Канеш.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 18:24
    -2
    Forever_young_13, 11.09.2020 18:21
    Какое второе?? Они губу раскатали на первое, с отрывом
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 11.09.2020 18:24
    +1
    Shara, 11.09.2020 18:22
    Боятся Десну - лучших выставил румын .
    В тебе логіка залізна, а що дубль мав виставляти? так навіщо найсильніші взагалі? щоб тільки на матчі з шахтою і в єврокубках ставити?
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 18:23
    -4
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 18:11
    Этих позорников уверен как и в прошлом чемпе будут протаскивать на второе место.
    Динаму?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:22
    0
    Це що Караваєв чи Миколенко на полицях центрального захисника гратимуть?... Ну циган вміє заінтригувати.....
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 18:22
    +4
    Цікавий склад.. Хто гратиме пару центральних захисників ще те питання) ((бачу два ущербних кроти уже на місці))
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 11.09.2020 18:22
    -5
    Боятся Десну - лучших выставил румын .
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.09.2020 18:22
    0
    Я так понимаю Миколенко в центре обороны сыграет?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 18:21
    -5
    Олег Тимофеюк, 11.09.2020 18:11
    Этих позорников уверен как и в прошлом чемпе будут протаскивать на второе место.
    Какое второе?? Они губу раскатали на первое, с отрывом
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 18:11
    -6
    Forever_young_13, 11.09.2020 18:09
    Вангую: 2 : 2
    Этих позорников уверен как и в прошлом чемпе будут протаскивать на второе место.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.09.2020 18:09
    -6
    Вангую: 2 : 2
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 11.09.2020 18:22
    +4
    Цікавий склад.. Хто гратиме пару центральних захисників ще те питання) ((бачу два ущербних кроти уже на місці))
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 11.09.2020 18:24
    +1
    Shara, 11.09.2020 18:22
    Боятся Десну - лучших выставил румын .
    В тебе логіка залізна, а що дубль мав виставляти? так навіщо найсильніші взагалі? щоб тільки на матчі з шахтою і в єврокубках ставити?
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 11.09.2020 18:26
    0
    Девять украинцев в составе. А днонецкие уже тут как тут. Устройтесь на работу в своем обрыганом ордло, нищеброды. Почитал комментарии, вы тут целый день сидите. Правду говорят, что днонецкие - это бездельники и самые бесполезные люди
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 18:22
    0
    Це що Караваєв чи Миколенко на полицях центрального захисника гратимуть?... Ну циган вміє заінтригувати.....
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 11.09.2020 18:22
    0
    Я так понимаю Миколенко в центре обороны сыграет?
    Ссылка
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