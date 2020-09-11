Динамо – Десна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 11-го сентября, состоится матч второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 19:00.

Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Десна», за которой можно следить здесь.