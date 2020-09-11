Динамо – Десна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 11-го сентября, состоится матч второго тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 19:00.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Десна», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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