Новичок Олимпика: «Знаем ошибки, которые Днепр-1 допускает в обороне»

Аргентинский полузащитник донецкого «Олимпика» Фабрисио Альваренга поделился ожиданиями от матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».
«Это сильная команда, которая любит атаковать, оказывать постоянное давление на соперника в виде прессинга. У них хороший подбор игроков в передней линии.
Тем не менее на теоретических занятиях тренеры указали нам на ошибки, которые они допускают в обороне. Мы попытаемся этим воспользоваться и навязать сопернику свою игру. Думаю, мы отлично подготовились и очень мотивированы», - сказал Альваренга.
Матч между «Днепром-1» и «Олимпиком» состоится завтра, 12 августа. Начало поединка – в 14:00.
Источник — ФК Олимпик Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.