Новичок Олимпика: «Знаем ошибки, которые Днепр-1 допускает в обороне»

Фабрисио Альваренга – о предстоящем матче

  • 11.09.2020 16:44
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Новичок Олимпика: «Знаем ошибки, которые Днепр-1 допускает в обороне»
© ФК Олимпик Донецк. Фабрисио Альваренга

Аргентинский полузащитник донецкого «Олимпика» Фабрисио Альваренга поделился ожиданиями от матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Это сильная команда, которая любит атаковать, оказывать постоянное давление на соперника в виде прессинга. У них хороший подбор игроков в передней линии. 

Тем не менее на теоретических занятиях тренеры указали нам на ошибки, которые они допускают в обороне. Мы попытаемся этим воспользоваться и навязать сопернику свою игру. Думаю, мы отлично подготовились и очень мотивированы», - сказал Альваренга.

Матч между «Днепром-1» и «Олимпиком» состоится завтра, 12 августа. Начало поединка – в 14:00.

 

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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