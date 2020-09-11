Новичок Олимпика: «Знаем ошибки, которые Днепр-1 допускает в обороне»

Аргентинский полузащитник донецкого «Олимпика» Фабрисио Альваренга поделился ожиданиями от матча 2 тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Это сильная команда, которая любит атаковать, оказывать постоянное давление на соперника в виде прессинга. У них хороший подбор игроков в передней линии.

Тем не менее на теоретических занятиях тренеры указали нам на ошибки, которые они допускают в обороне. Мы попытаемся этим воспользоваться и навязать сопернику свою игру. Думаю, мы отлично подготовились и очень мотивированы», - сказал Альваренга.

Матч между «Днепром-1» и «Олимпиком» состоится завтра, 12 августа. Начало поединка – в 14:00.