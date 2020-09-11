Сергей КРИВЦОВ: «Все плюс-минус будут в одинаковых условиях»

Защитник «Шахтера» – о переносе матча с «Рухом»

  • 11.09.2020 14:46
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Сергей КРИВЦОВ: «Все плюс-минус будут в одинаковых условиях»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о возвращении из сборной и о том, как в команде восприняли перенос игры с «Рухом».

– Расстроены, ведь всем хочется, чтобы чемпионат продолжался. Но таковы реалии. Считаю, в целом правильно, что матч перенесли, – в сложившейся ситуации лучше поберечься. Теперь предстоит за семь дней провести три игры. 

– Ты находился в расположении сборной Украины и провел два поединка в Лиге наций. Хватило времени, чтобы восстановиться?
– Да, из-за переноса встречи с «Рухом» тренеры дали нам два выходных, которые провел с семьей. Восстановились морально и физически, теперь все мысли о чемпионате и дальнейших матчах. 

– В последний раз «Шахтер» играл в конце августа в Суперкубке, после чего наступила продолжительная пауза…
– У команд, не участвовавших в Суперкубке, ситуация еще сложнее. Они сыграли первый тур, а потом был перерыв больше двадцати дней. Так что все плюс-минус будут в одинаковых условиях.

Напомним, поединок 2-го тура УПЛ «Шахтер» – «Рух» перенесли с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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