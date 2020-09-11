АЛЬВАРЕНГА: «Нехватку техники украинцы компенсируют интеллектом»

Аргентинский хавбек – о переходе в «Олимпик»

  • 11.09.2020 15:19
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АЛЬВАРЕНГА: «Нехватку техники украинцы компенсируют интеллектом»
© ФК Олимпик Донецк. Фабрисио Альваренга

Новоиспеченный полузащитник «Олимпика» Фабрисио Альваренга сравнил чемпионаты Аргентины и Украины.

«В Аргентине играют в очень динамичный, быстрый и техничный футбол. Если сравнивать с Украиной, то у вас делается больший акцент на физические кондиции, борьбу и самоотдачу. Хотя в последние годы появилась тенденция приглашать в маленькие украинские клубы больше футболистов из латинской Америки. Это идет на пользу обеим сторонам, давая возможность учиться друг у друга.

Хочу отметить интеллект украинских футболистов. Часто нехватка технического оснащения компенсируется правильным выбором позиции, умением играть тактически, предугадывать игровые ситуации, страховать партнера», - сказал Альваренга.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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