Гендиректор ФК Львов: «Не все бразильцы – футболисты»

Генеральный директор «Львова» рассказал о кадровых переменах в команде. Также функционер очертил задачу на нынешний сезон.

«Как показал опыт и результат, не все бразильцы – футболисты. Многие из них квалифицированные и профессиональны. Но есть такие, которые попадают в Европу и забывают, для чего приехали.

Мы оставили молодых, прогрессирующих, которым нужно расти. Остальным дали дорогу в жизнь.

Результат нас не устраивает – 11 место. Поэтому мы поставили задачу перед новым тренерским штабом и футболистами – добиваться успеха в каждом матче и играть только на победу», – сказал Панькив.

Ранее «Львов» массово распрощался с рядом футболистов. В частности, клуб покинули несколько бразильцев, которые приходили в течение последних лет.