Гендиректор ФК Львов: «Не все бразильцы – футболисты»

Андрей Панькив – о кадровой чистке

  • 11.09.2020 14:18
  • 453 просмотра
  • 7 комментариев
Гендиректор ФК Львов: «Не все бразильцы – футболисты»
© ФК Львов

Генеральный директор «Львова» рассказал о кадровых переменах в команде. Также функционер очертил задачу на нынешний сезон.

«Как показал опыт и результат, не все бразильцы – футболисты. Многие из них квалифицированные и профессиональны. Но есть такие, которые попадают в Европу и забывают, для чего приехали.

Мы оставили молодых, прогрессирующих, которым нужно расти. Остальным дали дорогу в жизнь.

Результат нас не устраивает – 11 место. Поэтому мы поставили задачу перед новым тренерским штабом и футболистами – добиваться успеха в каждом матче и играть только на победу», – сказал Панькив.

Ранее «Львов» массово распрощался с рядом футболистов. В частности, клуб покинули несколько бразильцев, которые приходили в течение последних лет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 15:24
    0
    morexodec, 11.09.2020 15:18
    Тильки Вывци! Мы любымо наших Вывець!
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 11.09.2020 15:18
    0
    Тильки Вывци! Мы любымо наших Вывець!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.09.2020 14:51
    -2
    https://youtu.be/RTRq2KaxOcM
    ПФК Львів презентував новачків та нове екіпірування !
    ----------------
    Заходимо на офіційну ютуб сторінку клубу, підписуємось і переглядаємо ВІДЕО звіт вчорашньої прес - конференції.
    Тільки Львів ! Ми любимо наше Місто !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.09.2020 14:45
    -3
    В добру путь !
    Тільки Львів ! Ми любимо наше Місто !
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 14:32
    -1
    Ilya , 11.09.2020 14:31
    Когда краденые деньги то можно и такой цирк делать.
    Завтра клуба не будет, руководство и не расстроится.
    Мне кажется им пох.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 14:31
    -1
    Diamond66689, 11.09.2020 14:28
    Как вы не поймете что в футболе нужно построить команду и выбрать модель игры и под них покупать футболистов ,а вы набрали пляжников,а потом отпустили добротных футболистов типа Бруно и Лукаса Тейлора,сейчас тоже отдали Ренана и Альваро,команды не построишь продавая пачками игроков и меняя тренеров.
    Когда краденые деньги то можно и такой цирк делать.
    Завтра клуба не будет, руководство и не расстроится.
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 11.09.2020 14:28
    -1
    Как вы не поймете что в футболе нужно построить команду и выбрать модель игры и под них покупать футболистов ,а вы набрали пляжников,а потом отпустили добротных футболистов типа Бруно и Лукаса Тейлора,сейчас тоже отдали Ренана и Альваро,команды не построишь продавая пачками игроков и меняя тренеров.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 11.09.2020 15:24
    0
    morexodec, 11.09.2020 15:18
    Тильки Вывци! Мы любымо наших Вывець!
    Ссылка
    morexodec
    online
      morexodec, 11.09.2020 15:18
    0
    Тильки Вывци! Мы любымо наших Вывець!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности