МИХАЙЛЕНКО: «Рассчитываем на Дугласа, ждем его возвращения в строй»

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко сообщил, что днепряне еще не завершили комплектацию команды на новый сезон.
«Последнее наше приобретение – бразильский стоппер Дуглас, который в свое время уже выступал в Украине. Он с нами всего неделю, очень профессионально относится к тренировочному процессу, но ему еще нужно время, чтобы быть в игровом тонусе. Мы рассчитываем на латиноамериканца, ждем его возвращения в строй. Нам нужны опытные, квалифицированные исполнители, ведь перед «Днепром-1» поставлено задание пробиться в еврокубки.
Также у нас произошли изменения в тренерском штабе. Ушел итальянец Луиджи Ночентини, отвечавший за аналитику и тактику. Его заменит специалист, ранее отвечавший в команде за этот участок работы.
Что касается моего мнения о переносе матчей в чемпионате УПЛ из-за коронавируса, то тут не надо ничего выдумывать, нужно просто придерживаться рекомендаций УЕФА», – сказал Михайленко.
Напомним, что во втором туре чемпионата УПЛ «Днепр-1» 12 сентября будет принимать донецкий «Олимпик».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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