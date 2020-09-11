Гендиректор ФК Львов: «Футбол не должен страдать от коронавируса»

Андрей Панькив поддержал идею ослабления медпротокола УАФ

  • 11.09.2020 13:20
  • 111 просмотров
  • 2 комментария
Гендиректор ФК Львов: «Футбол не должен страдать от коронавируса»
© ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор «Львова» Андрей Панькив  поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.

«Ситуация с коронавирусом сложная во всем мире. Мы всё понимаем, люди болеют. Здоровье – прежде всего. Но футбол не должен от этого страдать.

Если есть один-трое зараженных, думаю, в заявке из 20 человек можно найти живых и здоровых игроков, способных играть. Мы, ФК Львов, поддерживаем предложение Григория Козловского», - сказал Панькив.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    morexodec
    online
      morexodec, 11.09.2020 14:00
    -1
    Вывцы !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.09.2020 13:42
    +1
    Леви !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 11.09.2020 13:42
    +1
    Леви !!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности