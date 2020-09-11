Гендиректор ФК Львов: «Футбол не должен страдать от коронавируса»

Генеральный директор «Львова» Андрей Панькив поддержал инициативу президента львовского «Руха» Григория Козловского, который предложил отказаться от переноса игр в случае обнаружения зараженных коронавирусом в командах Премьер-лиги.

«Ситуация с коронавирусом сложная во всем мире. Мы всё понимаем, люди болеют. Здоровье – прежде всего. Но футбол не должен от этого страдать.

Если есть один-трое зараженных, думаю, в заявке из 20 человек можно найти живых и здоровых игроков, способных играть. Мы, ФК Львов, поддерживаем предложение Григория Козловского», - сказал Панькив.