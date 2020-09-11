Валерий БОНДАРЬ: «К переносу матча с Рухом относимся с пониманием»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о том, в каком настроении команда готовится к поединкам Премьер-лиги.

– Валерий, главной темой последних дней является перенос матча с «Рухом». Как в команде восприняли эту новость?

– С пониманием к сложившейся ситуации. Мы с уважением относимся к команде соперника, а от подобного сейчас не застрахован никто в мире. Считаю, организаторы поступили правильно. Будем готовиться к 20 сентября, когда нам предстоит очень серьезный матч с «Зарей».

– Получается, что почти целый месяц «Шахтер» не будет проводить официальных поединков. Как это может сказаться на тонусе команды?

– Думаю, не скажется. И те ребята, которые не ездили в сборные, и те, кто был там, получили время отдохнуть. Все перезагрузились, а теперь настраиваемся на матчи Премьер-лиги. В каждой игре нам нужно брать три очка.

– Что изменилось в вашей подготовке? Как атмосфера в коллективе?

– Сейчас многие ребята вернулись из сборных, и нужно вспоминать тактические моменты, которые мы нарабатывали. Атмосфера в команде хорошая. Даже во время пробежки по кругу все много шутят и улыбаются.

Напомним, поединок 2-го тура УПЛ «Шахтер» – «Рух» перенесли с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.