Валерий БОНДАРЬ: «К переносу матча с Рухом относимся с пониманием»

Поединок 2 тура УПЛ перенесен из-за коронавируса

  • 11.09.2020 12:59
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Валерий БОНДАРЬ: «К переносу матча с Рухом относимся с пониманием»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о том, в каком настроении команда готовится к поединкам Премьер-лиги.

– Валерий, главной темой последних дней является перенос матча с «Рухом». Как в команде восприняли эту новость?
– С пониманием к сложившейся ситуации. Мы с уважением относимся к команде соперника, а от подобного сейчас не застрахован никто в мире. Считаю, организаторы поступили правильно. Будем готовиться к 20 сентября, когда нам предстоит очень серьезный матч с «Зарей». 

– Получается, что почти целый месяц «Шахтер» не будет проводить официальных поединков. Как это может сказаться на тонусе команды?
– Думаю, не скажется. И те ребята, которые не ездили в сборные, и те, кто был там, получили время отдохнуть. Все перезагрузились, а теперь настраиваемся на матчи Премьер-лиги. В каждой игре нам нужно брать три очка.

– Что изменилось в вашей подготовке? Как атмосфера в коллективе?
– Сейчас многие ребята вернулись из сборных, и нужно вспоминать тактические моменты, которые мы нарабатывали. Атмосфера в команде хорошая. Даже во время пробежки по кругу все много шутят и улыбаются.

Напомним, поединок 2-го тура УПЛ «Шахтер» – «Рух» перенесли с 12-го на 23-е сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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