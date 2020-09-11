Каким эксперты видят 2-й тур УПЛ

Обозреватель Sport.ua расспросил о главных интригах предстоящего тура известных специалистов.

Динамо – Десна

Сергей Нагорняк, экс-полузащитник сборной Украины:

– Если посмотреть на матч «Динамо» с «Олимпиком», то киевляне уверенно обыграли соперника, показав хорошую игру. Что касается матча против «Шахтера» за Суперкубок Украины, то «Динамо» играло уже немножко в другой футбол. Пока от игры «Динамо» впечатления положительные, но сложно сказать, что будет дальше и какой будет команда в матче против «Десны».

Руслан Забранский, экс-нападающий «Николаева»:

– Говорить о «Динамо» Луческу можно будет после зимних сборов, когда команда пройдет полноценный сбор. Сейчас видно, что появилась мотивация у игроков. Когда Игорь Суркис представлял Луческу футболистам, он сказал: «Если у вас не выйдет и с этим тренером, тогда будем менять вас». Я думаю, это добавило мотивации игрокам. Что касается самого матча, мне кажется, будет ничья.

Эдуард Цихмейструк, экс-полузащитник «Ильичевца»

– В любом случае, для обеих команд важен результат. Не думаю, что у «Динамо» есть эйфория после победы в Суперкубке. Идет становление команды, тренеры смотрят на игроков, подбирают схемы. Сейчас игрокам важно показать лучшие свои качества. Для «Десны» – Динамо сильный раздражитель. Это будет однозначно интересный матч.

Минай – Александрия

Руслан Забранский:

– «Рух», «Минай» и «Ингулец», как мне кажется, займут места с 7 по 12. Что касается самого матча, то чтобы «Александрия» прогрессировала, нужно усиливаться, вливать свежую кровь. Они играют одним и тем же составом, видимо, немного устали друг от друга. Нужно чуть-чуть усилиться и вливать финансы. В этом же конкретном матче «Александрия» должна выигрывать.

Днепр-1 – Олимпик

Сергей Нагорняк:

– Я посмотрел на «Олимпик» в первом туре, он абсолютно по делу проиграл «Динамо». А что касается «Днепра-1», то в матче против «Ингульца» он сыграл вничью (1:1) и было видно, что есть определенные проблемы у команды. Позже я видел «Олимпик» в матче против «Шахтера» и там он произвел на меня самое приятное впечатление. Поэтому, я бы не сказал, что в игре между «Днепром-1» и «Олимпиком» есть какой-то явный суперфаворит. У «Днепра» есть свои проблемы с составом, но игра будет интересной.

Заря – Мариуполь



ФК Заря

Владислав Ващук, экс-защитник «Динамо»:

– У «Зари» ушли некоторые игроки, команда вынуждена перестраиваться. Кто-то не выполняет возложенные тренером функции. В этом есть трудности у луганчан. Сложно предположить, как завершится этот матч. «Заря» фаворит, но не исключаю и другого исхода.

Сергей Нагорняк:

– Обе команды неудачно стартовали в новом чемпионате. У Мариуполя строится новая команда. Да, много футболистов из «Шахтера», но пришел новый тренер, у которого новые требования. Вообще, сейчас сложно сказать, что собой представляет «Мариуполь». Только через 2-3 тура можно будет сделать какие-то выводы. «Заря» – определенно фаворит в этом противостоянии. Есть новые футболисты, но если команда не будет выигрывать такие матчи, то ей будет сложно повторить прошлогодний успех.

Эдуард Цихмейструк:

– Насколько сильный трансфер Гладкого в «Зарю» – для меня вопрос. Не представляю, в какой он форме. Я удивлен этим переходом. То, что проиграла «Заря» в первом туре, это определенная неожиданность. А в Мариуполе новый тренер и он хочет видеть немного другой футбол. Думаю, то, чему он учился на стажировке в Испании, будет прививаться команде. Тут можно ожидать, что результат будет не сразу. «Заре» нужно выигрывать в этом матче. По игре и амбициям «Заря» должна быть сильнее и выше. Что касается Гладкого, то когда новый футболист приходит в команду, ему всегда важно показать себя с лучшей стороны. На эмоциях он может выдать одну-две игры, но насколько его хватит в дальнейшем – вопрос открытый.

Колос – Львов

Владислав Ващук:

– «Колосу» хочется проявить себя в Европе. Пишется история. Вообще-то, беречь себя для каких-то матчей нельзя, но в данном случае разумно было бы сэкономить силы для успешного выступления в еврокубках.

Эдуард Цихмейструк:

– И на новом стадионе, да и в принципе, «Колос» дома должен обыгрывать «Львов». Насколько готов Селезнев? Тот же вопрос, что и с Гладким. Мы давно не видели их обоих в деле. Насколько быстро Евгений сможет влиться в этот коллектив, насколько он готов выходить на поле, видит ли его Костышин в своей схеме? Не думаю, что у «Колоса» поменяется схема на какую-то суператаку в три нападающих. Они играют с одним форвардом. Это интересно, насколько он усилит команду. Это опыт, он во многих моментах может сыграть. У «Колоса» все построено на командной игре, один человек не решает каких-то задач.

Ворскла – Ингулец

Владислав Ващук:

– Самое главное, чтобы игроки «Ворсклы» не расслабились и не подумали, что раз «Ингулец» еще недавно играл в Первой лиге, то это – проходной соперник. Здесь все зависит от Максимова. Конечно, фаворитом выглядит полтавский клуб, но не стоит недооценивать соперника.