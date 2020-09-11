Павич и Суарес выиграли парный US Open

Мате Павич и Бруно Суарес стали чемпионами Открытого чемпионата США в парном разряде.

В матче за титул хорват и бразилец обыграли представителя Нидерландов Уэсли Колхофа и хорвата Николу Мектича.



US Open. Финал парного разряда

Мате Павич / Бруно Суарес – Уэсли Колхоф / Никола Мектич – 7:5, 6:3



Отметим, что для Павич это вторая победа на турнирах Большого Шлема в парном разряде, для Суареса – третья. Оба также имеют победы в миксте.

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