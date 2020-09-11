Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Львов

Поединок 2-го тура УПЛ состоится 12 сентября в Ковалевке

  • 11.09.2020 11:20
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Львов
© ФК Колос

В субботу, 12-го сентября, состоится матч второго тура чемпионата Украины, в котором «Колос» сыграет со «Львовом». Матч состоится на новом стадионе «Колоса» в Ковалевке. Арбитр из Ужгорода Ярослав Козык даст стартовый свисток в 17.00.

Колос – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Отметим, что в первом туре «Колос» проиграл «Шахтеру» 1:3. Поединок «Львова» с «Минаем» в первом туре был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.

В прямом эфире поединок «Колос» - «Львов» можно посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Колос» - «Львов».

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Сергей Цыба, Sport.ua

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