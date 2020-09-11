Свитолина заявилась на новый турнир WTA, который пройдет в Чехии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина может выступить на новых соревнованиях в Остраве, которые пройдут в октябре.

Украинка находится в предварительной заявке хардового Премьера, который запланирован на 19-25 октября.

Напомним, что этот турнир появился в календаре как небольшая компенсация в связи с отменой китайской серии в октябре-ноябре.

Отметим, что общий призовой фонд составит $528,5 тысяч.