Свитолина заявилась на новый турнир WTA, который пройдет в Чехии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина может выступить на новых соревнованиях в Остраве, которые пройдут в октябре.
Украинка находится в предварительной заявке хардового Премьера, который запланирован на 19-25 октября.
Напомним, что этот турнир появился в календаре как небольшая компенсация в связи с отменой китайской серии в октябре-ноябре.
Отметим, что общий призовой фонд составит $528,5 тысяч.
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Источник — Большой теннис Украины
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