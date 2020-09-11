Свитолина заявилась на новый турнир WTA, который пройдет в Чехии

Украинка сыграет на Премьере в Остраве

  • 11.09.2020 10:59
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Свитолина заявилась на новый турнир WTA, который пройдет в Чехии
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина может выступить на новых соревнованиях в Остраве, которые пройдут в октябре.

Украинка находится в предварительной заявке хардового Премьера, который запланирован на 19-25 октября. 

Напомним, что этот турнир появился в календаре как небольшая компенсация в связи с отменой китайской серии в октябре-ноябре. 

Отметим, что общий призовой фонд составит $528,5 тысяч.

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Источник — Большой теннис Украины

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