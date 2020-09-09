WTA готовит новый турнир на октябрь в чешской Остраве

В период октября и ноября в турнирах WTA предполагалась пауза, поскольку из-за пандемии были отменены финал WTA в Шэньчжэне, все азиатские турниры, а также европейские турниры в закрытых помещениях.

Единственный запланированный турнир на те сроки – это Кубок Кремля, который проводится в первую неделю ноября.

Однако теперь стало известно, что на неделю с 19 октября в чешской Остраве готовится новое мероприятие.

Основная сетка будет состоять из 28 игроков, а квалификация – из 24 теннисисток, плюс 16 команд в парном разряде.

Это будет турнир уровня Premier на харде с общим призовым фондом в $528,5 тысяч.