ФРЕД: «Не хочу уходить из Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред, известный в Украине по играм в составе «Шахтера», заявил, что не имеет планов на уход из команды, несмотря на подписание манкунианцами полузащитника сборной Нидерландов Донни ван де Бека.

«Я хочу остаться здесь – это мое желание. Я не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед». Как я всегда говорил, мне хочется быть важным игроком и выигрывать трофеи в составе этого клуба».

«Приход ван де Бека означает, что мы становимся сильнее, и это хорошо для всех в «Юнайтед». Нам нужно больше игроков в этом сезоне, потому что он будет еще более сложным: календарь очень плотный, и нам необходима сильная команда, чтобы бороться за каждый титул. Когда играешь в большом клубе, всегда будет конкуренция – я к этому привык. Так было с первого дня в «Юнайтед», - сказал Фред.

Ранее сообщалось, что в случае желания Фреда покинуть «Олд Траффорд» место в составе ему готовы предложить «Рома» и «Галатасарай».

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