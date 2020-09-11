ФРЕД: «Не хочу уходить из Манчестер Юнайтед»

Бразильский хавбек не планирует уходить из стана «красных дьяволов»

  • 11.09.2020 10:45
  • 377 просмотров
  • 0 комментариев
ФРЕД: «Не хочу уходить из Манчестер Юнайтед»
© Instagram. Фред

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред, известный в Украине по играм в составе «Шахтера», заявил, что не имеет планов на уход из команды, несмотря на подписание манкунианцами полузащитника сборной Нидерландов Донни ван де Бека.

«Я хочу остаться здесь – это мое желание. Я не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед». Как я всегда говорил, мне хочется быть важным игроком и выигрывать трофеи в составе этого клуба».

«Приход ван де Бека означает, что мы становимся сильнее, и это хорошо для всех в «Юнайтед». Нам нужно больше игроков в этом сезоне, потому что он будет еще более сложным: календарь очень плотный, и нам необходима сильная команда, чтобы бороться за каждый титул. Когда играешь в большом клубе, всегда будет конкуренция – я к этому привык. Так было с первого дня в «Юнайтед», - сказал Фред.

Ранее сообщалось, что в случае желания Фреда покинуть «Олд Траффорд» место в составе ему готовы предложить «Рома» и «Галатасарай».

Читайте также: Идеальный трансфер МЮ. Почему ван де Беку суждено зажигать на Олд Траффорд

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FourFourTwo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности