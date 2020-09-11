Вест Хэм в ближайшее время отчислит Джека Уилшира

Английский хавбек Джек Уилшир в ближайшее время покинет «Вест Хэм».

Как сообщает английская пресса, руководство «молотков» хочет освободить зарплатную ведомость, чтобы подписать защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.

Уилшир в «Вест Хэме» получает около 100 тысяч футов в неделю. За лондонский клуб он играет с 2018 года и с того времени провел всего 18 матчей, часто пропуская игры из-за травм.

Ранее сообщалось, что Николай Матвиенко – приоритетная трансферная цель для «Вест Хэма».