Вест Хэм в ближайшее время отчислит Джека Уилшира

Стороны расторгнут контракт

  • 11.09.2020 10:40
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Вест Хэм в ближайшее время отчислит Джека Уилшира
© Skysports.com. Джек Уилшир

Английский хавбек Джек Уилшир в ближайшее время покинет «Вест Хэм».

Как сообщает английская пресса, руководство «молотков» хочет освободить зарплатную ведомость, чтобы подписать защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.

Уилшир в «Вест Хэме» получает около 100 тысяч футов в неделю. За лондонский клуб он играет с 2018 года и с того времени провел всего 18 матчей, часто пропуская игры из-за травм.

Ранее сообщалось, что Николай Матвиенко – приоритетная трансферная цель для «Вест Хэма».

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Источник — Daily Star

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