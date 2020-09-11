Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не думаю, что все мысли Динамо будут о АЗ»

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло дал прогноз на матч второго тура чемпионата Украины «Динамо» - «Десна».



«Думаю, что у «Динамо» будут определенные проблемы, учитывая недавние матчи национальной команды. Игроки после сборной обычно приезжают разбалансированные.



Не думаю, что все мысли киевлян будут о АЗ, ведь в чемпионате нужно тоже выигрывать. Сейчас каждая игра для «Динамо» приоритетная. Поединок в квалификации Лиги чемпионов будет на следующей неделе, а сейчас динамовцев ждет встреча с «Десной». Не сомневаюсь, что «Динамо» хочет победить в этом матче.



«Десна» сейчас находится в хорошей форме. Поэтому прогнозирую, что обе команды забьют», - сказал Заховайло.



Матч «Динамо» - «Десна» состоится в пятницу, 11 сентября. Начало в 19:00 по Киеву.



Динамо - Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины