Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не думаю, что все мысли Динамо будут о АЗ»

Специалист считает, что каждая игра для киевлян приоритетная

  • 11.09.2020 10:42
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не думаю, что все мысли Динамо будут о АЗ»
© ФК Динамо Киев

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло дал прогноз на матч второго тура чемпионата Украины «Динамо» - «Десна».
 
«Думаю, что у «Динамо» будут определенные проблемы, учитывая недавние матчи национальной команды. Игроки после сборной обычно приезжают разбалансированные.
 
Не думаю, что все мысли киевлян будут о АЗ, ведь в чемпионате нужно тоже выигрывать. Сейчас каждая игра для «Динамо» приоритетная. Поединок в квалификации Лиги чемпионов будет на следующей неделе, а сейчас динамовцев ждет встреча с «Десной». Не сомневаюсь, что «Динамо» хочет победить в этом матче.
 
«Десна» сейчас находится в хорошей форме. Поэтому прогнозирую, что обе команды забьют», - сказал Заховайло.
 
Матч «Динамо» - «Десна» состоится в пятницу, 11 сентября. Начало в 19:00 по Киеву.
 
Динамо - Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

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