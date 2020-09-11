Мирон МАРКЕВИЧ: «Победа Динамо в Суперкубке – тревожный звонок для Шахтера»

Специалист хочет увидеть борьбу за первое место в УПЛ

  • 11.09.2020 09:35
  • 2425 просмотров
  • 13 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Победа Динамо в Суперкубке – тревожный звонок для Шахтера»
© ФК Рух. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от этого сезона УПЛ.

— В чемпионате Украины жду новых талантов, чтобы появился больший выбор исполнителей, как для наставников главной команды страны, так и для тренеров юношеских сборных. Также хочется, чтобы украинские клубы достойно выступили в еврокубках, имидж страны важен.

— С приходом Мирчи Луческу «Динамо» сможет подтянуться к «Шахтеру»?
— Это покажет время. Победа в Суперкубке была первым тревожным звоночком для горняков. Киевляне больше хотели победить в этом поединке, хотя его я считаю, скорее товарищеским матчем. Тем не менее, всегда приятно обыграть принципиального соперника. В принципе, и при Александре Хацкевиче киевляне удачно играли против «Шахтера», а вот на длинную дистанцию их не хватало. Посмотрим, как будет на этот раз. 

— «Заря», «Десна», «Александрия», «Колос» смогут создать конкуренцию грандам?
— Думаю, что эти коллективы будут бороться за третье место и путевки в еврокубки. Для «Зари», «Десны» и «Колоса» сейчас самое главное удачно выступить в Лиге Европы. Луганчанам пора бы уже постараться выйти из группы, а черниговцам и коваливцям надо постараться туда попасть.

— В предстоящем туре центральный матч — «Динамо» — «Десна». Это будет хороший экзамен для команды Мирчи Луческу?
— По крайней мере киевлянам будет непросто — хотя бы потому, что этот поединок пройдет после матчей сборных, куда уезжало много динамовцев. Очень хочется, чтобы в чемпионате была интрига. За такими матчами куда интереснее наблюдать не только специалистам, но и болельщикам.  

Матч «Динамо» - «Десна» состоится в пятницу, 11-го сентября. Начало встречи в 19:00.

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 10:46
    0
    bullyUA, 11.09.2020 10:35
    Рано говорить о колокольном звоне. Пока рано. Но несколько звоночков уже прозвучало.
    2 тур чемпионата, много ещё будет событий которые повлияют кто будет вверху
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 10:40
    +1
    Взагалі я іспанців згадав тільки для того, щоб показати, що гра у захисті та воротар шахтаря не витримують жодної критики в усіх змаганнях (єврокубки, УПЛ, збірна). Я не хочу звинувачувати у поразці іспанцям виключно гравців Шахтаря - там уся команда продемонструвала свій "високий клас"! Не потрібно в моїх словах шукати якусь теорію змови проти помаранчево-чорних. Я просто констатую очевидні речі.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.09.2020 10:35
    0
    Trasher311987, 11.09.2020 10:33
    Рано об этом говорить насчёт звоночка
    Рано говорить о колокольном звоне. Пока рано. Но несколько звоночков уже прозвучало.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 10:34
    -1
    stopor2016, 11.09.2020 10:10
    Я вообще только Кривцова с Пятовым помню...
    А у грі проти Інтера та Динамо ти ци з же не пам'ятаєш? То ще пощастило, що Степаненко і Коноплянки у грі з іспанцями не було, а то би і їх запам'ятав....
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 10:33
    -2
    Рано об этом говорить насчёт звоночка
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.09.2020 10:33
    +1
    UKRAINE FAN, 11.09.2020 10:31
    А в прошлом году динамо разве не выигрывало супер кубок?
    Уже три года подряд Динамо выигрывает, но так позорно Шахтар суперкубок еще не проигрывал.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 10:31
    +1
    А в прошлом году динамо разве не выигрывало супер кубок?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.09.2020 10:29
    +1
    Интер, Динамо, Олимпик. Совпадение? Не думаю.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 11.09.2020 10:14
    -2
    mayakovskiy1, 11.09.2020 09:53
    А це Шахтар Іспанії програв?) Мені здавалося там аж 4 гравця з Шахти було

    Как все нормально так базовый клуб сборной, как вперед ногами так там всего лишь четыре игрока ШД, невиноватые они! Статистику wyscout почитай, 2 центральных защитника Шахтера не умеют выходить из-под прессинга и дают мало передач на продвижение мяча. Это основная причина крупного поражения сборной.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 11.09.2020 10:10
    -1
    mayakovskiy1, 11.09.2020 09:53
    А це Шахтар Іспанії програв?) Мені здавалося там аж 4 гравця з Шахти було
    Я вообще только Кривцова с Пятовым помню...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 11.09.2020 09:53
    -4
    Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 09:40
    Поразка від Інтера, Динамо, поразка збірної від Іспанії... та там не дзвіночок - там цілий набат, який навіть вже глухі чують...
    А це Шахтар Іспанії програв?) Мені здавалося там аж 4 гравця з Шахти було
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 11.09.2020 09:52
    +1
    Мирону Маркевичу хорошо было бы старым "мудрым" войном в совете старейшин при вожде. Сидит у костра часами,дымит трубкой,вся башка в перьях.Потом глубоко затянулся несколько раз,закатил глаза к небу и изрёк глубокую мудрость,например: "Пролетавший в небе старый кондор насрал на мои мокасины и затушил своим гавном мою трубку. Это тревожный звонок для нашего племени. Быть беде..."
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 09:40
    -1
    Поразка від Інтера, Динамо, поразка збірної від Іспанії... та там не дзвіночок - там цілий набат, який навіть вже глухі чують...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.09.2020 10:40
    +1
    Взагалі я іспанців згадав тільки для того, щоб показати, що гра у захисті та воротар шахтаря не витримують жодної критики в усіх змаганнях (єврокубки, УПЛ, збірна). Я не хочу звинувачувати у поразці іспанцям виключно гравців Шахтаря - там уся команда продемонструвала свій "високий клас"! Не потрібно в моїх словах шукати якусь теорію змови проти помаранчево-чорних. Я просто констатую очевидні речі.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.09.2020 10:33
    +1
    UKRAINE FAN, 11.09.2020 10:31
    А в прошлом году динамо разве не выигрывало супер кубок?
    Уже три года подряд Динамо выигрывает, но так позорно Шахтар суперкубок еще не проигрывал.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.09.2020 10:31
    +1
    А в прошлом году динамо разве не выигрывало супер кубок?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.09.2020 10:29
    +1
    Интер, Динамо, Олимпик. Совпадение? Не думаю.
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 11.09.2020 09:52
    +1
    Мирону Маркевичу хорошо было бы старым "мудрым" войном в совете старейшин при вожде. Сидит у костра часами,дымит трубкой,вся башка в перьях.Потом глубоко затянулся несколько раз,закатил глаза к небу и изрёк глубокую мудрость,например: "Пролетавший в небе старый кондор насрал на мои мокасины и затушил своим гавном мою трубку. Это тревожный звонок для нашего племени. Быть беде..."
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 10:46
    0
    bullyUA, 11.09.2020 10:35
    Рано говорить о колокольном звоне. Пока рано. Но несколько звоночков уже прозвучало.
    2 тур чемпионата, много ещё будет событий которые повлияют кто будет вверху
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.09.2020 10:35
    0
    Trasher311987, 11.09.2020 10:33
    Рано об этом говорить насчёт звоночка
    Рано говорить о колокольном звоне. Пока рано. Но несколько звоночков уже прозвучало.
    Ссылка
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