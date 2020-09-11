Мирон МАРКЕВИЧ: «Победа Динамо в Суперкубке – тревожный звонок для Шахтера»

Глава комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от этого сезона УПЛ.

— В чемпионате Украины жду новых талантов, чтобы появился больший выбор исполнителей, как для наставников главной команды страны, так и для тренеров юношеских сборных. Также хочется, чтобы украинские клубы достойно выступили в еврокубках, имидж страны важен.

— С приходом Мирчи Луческу «Динамо» сможет подтянуться к «Шахтеру»?

— Это покажет время. Победа в Суперкубке была первым тревожным звоночком для горняков. Киевляне больше хотели победить в этом поединке, хотя его я считаю, скорее товарищеским матчем. Тем не менее, всегда приятно обыграть принципиального соперника. В принципе, и при Александре Хацкевиче киевляне удачно играли против «Шахтера», а вот на длинную дистанцию их не хватало. Посмотрим, как будет на этот раз.

— «Заря», «Десна», «Александрия», «Колос» смогут создать конкуренцию грандам?

— Думаю, что эти коллективы будут бороться за третье место и путевки в еврокубки. Для «Зари», «Десны» и «Колоса» сейчас самое главное удачно выступить в Лиге Европы. Луганчанам пора бы уже постараться выйти из группы, а черниговцам и коваливцям надо постараться туда попасть.

— В предстоящем туре центральный матч — «Динамо» — «Десна». Это будет хороший экзамен для команды Мирчи Луческу?

— По крайней мере киевлянам будет непросто — хотя бы потому, что этот поединок пройдет после матчей сборных, куда уезжало много динамовцев. Очень хочется, чтобы в чемпионате была интрига. За такими матчами куда интереснее наблюдать не только специалистам, но и болельщикам.

Матч «Динамо» - «Десна» состоится в пятницу, 11-го сентября. Начало встречи в 19:00.