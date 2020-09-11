Челси отказался продавать Канте в Интер

Миланский клуб предлагал в обмен Брозовича и Эриксена

  • 11.09.2020 04:13
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Челси отказался продавать Канте в Интер
© Skysports.com. Н'Голо Канте

Лондонский «Челси» отказался расставаться с 29-летним французским полузащитником Н’Голо Канте.

Миланский «Интер» предложил лондонцам хавбеков Марсело Брозовича и Кристиана Эриксена. Однако «Челси» отклонил предложение, так как не заинтересован в этих футболистах.

В прошлом сезоне Канте сыграл за «Челси» в 28 матчах во всех турнирах и забил три гола. Лондонский клуб оценивает француза в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Канте.

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Источник — The Guardian

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