Челси отказался продавать Канте в Интер

Лондонский «Челси» отказался расставаться с 29-летним французским полузащитником Н’Голо Канте.

Миланский «Интер» предложил лондонцам хавбеков Марсело Брозовича и Кристиана Эриксена. Однако «Челси» отклонил предложение, так как не заинтересован в этих футболистах.

В прошлом сезоне Канте сыграл за «Челси» в 28 матчах во всех турнирах и забил три гола. Лондонский клуб оценивает француза в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал переговоры по трансферу Канте.