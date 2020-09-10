Манчестер Юнайтед начал переговоры по трансферу Канте

«Манчестер Юнайтед» решительно настроен усилить свой состав полузащитником «Челси» Нголо Канте.

Как сообщает Tuttosport, лондонцы готовы отпустить футболиста за 60 миллионов евро. В ближайшее время МЮ отправит запрос по футболисту.

В сезоне 2019/20 на счету Канте 3 гола в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт Канте с «Челси» действует до лета 2023 года.

Также на Канте претендовал «Интер». Ранее сообщалось, что миланский клуб больше не собирается подписывать футболиста.