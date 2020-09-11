ПСЖ арендует Флоренци за 500 тысяч евро

Французский ПСЖ и итальянская «Рома» продолжают вести переговоры по трансферу Алессандро Флоренци.

Парижане арендуют футболиста за 500 тыс. евро с правом выкупа. Итоговая сумма в случае последующей покупки составит 9 млн евро.

Ожидается, что сегодня Флоренци прилетит в Париж, где пройдет медицинское обследование.

Отметим, что в прошлом сезоне Флоренци провел 32 матча во всех турнирах, отметился одним ассистом.