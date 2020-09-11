Жиру согласовал личный контракт с Ювентусом

33-летний француз сможет заработать 9 миллионов за 2 года

  • 11.09.2020 03:01
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Жиру согласовал личный контракт с Ювентусом
© Skysports.com

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру может перейти в туринский «Ювентус». По данным источника, 33-летний француз согласовал с туринцами двухлетнее соглашение с зарплатой 4,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

«Ювентус» в настоящий момент рассматривает Жиру после неудачных переговоров с нападающим «Ромы» Эдином Джеко и форвардом «Барселоны» Луисом Суаресом.

Отмечается, что «Челси» рассчитывает получить за форварда 5 миллионов евро. Сам же «Ювентус» пока еще не делал официального предложения лондонскому клубу.

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Источник — Sky Sport Italia

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