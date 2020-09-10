Форвард «Барселоны» Луис Суарес приостановил свой переход в «Ювентус», с которым ранее уже согласовал условия контракта.

Суаресу уже 33 года, и он понимает, что предстоящий контракт для него будет последним большим в карьере. Поэтому, прежде чем принять предложение «Ювентуса», форвард «Барселоны» хочет изучить все возможные варианты.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Суаресу проявляет «Атлетико» Мадрид.

В прошлом сезоне на счету Суареса 21 гол и 12 ассистов в 36 матчах за «Барселону» во всех турнирах.