Суарес приостановил свой переход в Ювентус

Уругвайский форвард готов выслушать предложения других клубов

  • 10.09.2020 14:07
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Суарес приостановил свой переход в Ювентус
© ФК Барселона. Луис Суарес

Форвард «Барселоны» Луис Суарес приостановил свой переход в «Ювентус», с которым ранее уже согласовал условия контракта.

Суаресу уже 33 года, и он понимает, что предстоящий контракт для него будет последним большим в карьере. Поэтому, прежде чем принять предложение «Ювентуса», форвард «Барселоны» хочет изучить все возможные варианты.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Суаресу проявляет «Атлетико» Мадрид.

В прошлом сезоне на счету Суареса 21 гол и 12 ассистов в 36 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник — Sport.es

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